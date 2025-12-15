छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, महतारी वंदन योजना सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा…

Chhattisgrh Assembly Winter Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज, 15 दिसंबर को दूसरा दिन है। सदन में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े ज्वलंत सवालों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, ऐसे में आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के संकेत हैं।