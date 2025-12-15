15 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, महतारी वंदन योजना सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा…

Chhattisgrh Assembly Winter Session 2025: विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े ज्वलंत सवालों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, ऐसे में आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के संकेत हैं।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 15, 2025

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, महतारी वंदन योजना सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, महतारी वंदन योजना सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा...(photo-patrika)

Chhattisgrh Assembly Winter Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज, 15 दिसंबर को दूसरा दिन है। सदन में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े ज्वलंत सवालों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, ऐसे में आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के संकेत हैं।

आज सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गुरु खुशवंत और रामविचार नेताम विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही आज सदन में पहला अनुपूरक बजट भी पारित किया जाएगा। सत्र के दौरान हंगामेदार कार्यवाही के आसार हैं।

Chhattisgrh Assembly Winter Session 2025: ऊर्जा विभाग पर सवालों की बौछार

ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रश्नों में बिजली आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मरों की कमी, लाइन लॉस और नई ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी, कटौती और बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का पक्ष रखेगा।

महतारी वंदन योजना पर बहस तय

सदन में महतारी वंदन योजना को लेकर भी जोरदार बहस होने की संभावना है। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता, पात्रता, भुगतान में देरी और लाभार्थियों की संख्या जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस योजना के क्रियान्वयन में कथित खामियों को उजागर करने की कोशिश करेगी।

इसके अलावा खनिज संसाधनों के दोहन, राजस्व और स्थानीय हितों से जुड़े मुद्दे भी सदन में गूंज सकते हैं। कुल मिलाकर, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस के आसार बने हुए हैं।

