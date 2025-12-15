CG News: नौ साल बाद समाधान की दिशा में कदम, महानदी विवाद पर 22 दिसंबर को होगी हाई लेवल बैठक…

महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारें अलग-अलग मोर्चों पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर गठित इस कमेटी में भाजपा, बीजद और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। साथ ही महानदी से प्रभावित जिलों के विधायक भी इसके सदस्य हैं। कमेटी का उद्देश्य विवाद से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर समाधान के लिए ठोस सुझाव देना है।