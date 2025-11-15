Patrika LogoSwitch to English

सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक! 14 नई योजनाओं को मंजूरी, एक लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता…

CG News: शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक हुई।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक! 14 नई योजनाओं को मंजूरी, एक लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में 14 नई सिंचाई परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक हुई। यह वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक रही, जिसमें प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

CG News: प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सिंचाई रकबा बढऩे से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सरगुजा, बस्तर सहित मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी इन परियोजनाओं के माध्यम प्रदेश में लगभग एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। बैठक में उप मुयमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुय सचिव विकास शील सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

नई सिंचाई परियोजनाएं

इन परियोजनाओं में बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज सह उदवहन सिंचाई परियोजना, बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज सह उद्धवहन सिंचाई, रायपुर जिले के विकासखंड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना, अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन निर्माण (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) कार्य, बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना, कुहारी जलाशय जल क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के अंतर्गत समोदा बैराज से कुहारी जलाशय तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य, दुर्ग जिले के विकासखंड धमधा के सहगांव उद्धवहन सिंचाई योजना, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेय जल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाइप लाइन के माध्यम से जल प्रदाय योजना, जशपुर जिले के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक! 14 नई योजनाओं को मंजूरी, एक लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता…

