Dhan Kharidi: ऑनलाइन टोकन से होगी किसानों की एंट्री, हड़ताल के बीच नोडल अधिकारी बने केंद्र प्रभारी

Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले सहकारी संस्थाओं के हड़ताली कर्मचारियों की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता को जिला प्रशासन ने पूरी तरह दूर कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि निर्धारित तिथि पर धान खरीदी हर हाल में शुरू होगी, चाहे हड़ताल जारी रहे। इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करते हुए खरीदीकेंद्रों की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है।