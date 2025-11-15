Dhan Kharidi: ऑनलाइन टोकन से होगी किसानों की एंट्री, हड़ताल के बीच नोडल अधिकारी बने केंद्र प्रभारी

ऑनलाइन टोकन से होगी एंट्री (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले सहकारी संस्थाओं के हड़ताली कर्मचारियों की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता को जिला प्रशासन ने पूरी तरह दूर कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि निर्धारित तिथि पर धान खरीदी हर हाल में शुरू होगी, चाहे हड़ताल जारी रहे। इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करते हुए खरीदीकेंद्रों की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है।
गौरतलब है कि सहकारी समितियों के सहायक, ऑपरेटर और अन्य कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर पखवाड़े से हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को भी उनका धरना जारी रहा। लेकिन शासन के निर्देश पर प्रशासन ने वैकल्पिक तंत्र को सक्रिय कर दिया है ताकि खरीदी प्रभावित न हो।
जिले के सभी 30 धान खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी अब नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग के 100 प्रशिक्षित कर्मचारियों को खरीदी संचालन की ड्यूटी दे दी गई है। नोडल अधिकारियों को प्रत्येक केंद्र का संपूर्ण संचालन, निगरानी और रिपोर्टिंग का दायित्व दिया गया है। इससे खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा की आशंका लगभग समाप्त हो गई है।
प्रशासन के अनुसार धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली गई हैं-
सभी 30 केंद्रों में बारदाना उपलब्ध
तौल मशीनों की जांच पूरी
फड़ व्यवस्था व्यवस्थित
खरीदी संचालन के लिए सभी टीमों की ड्यूटी तय
खसरा जोड़ने या संशोधन के लिए किसान सोसायटी में अपडेटेड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर सुधार करा सकेंगे
सतर्क ऐप से रियल टाइम निगरानी
किसानों की एंट्री के लिए गेट पास ऐप अनिवार्य
हमारी मांगें वाजिब हैं। समाधान के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा: योगेश शर्मा, उपाध्यक्ष, सहकारी समिति कर्मचारी संघ, बीजापुर
किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी
खरीदी तय तिथि पर शुरू होगी। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी: दिलीप उईके, प्रभारी खाद्य अधिकारी, बीजापुर
