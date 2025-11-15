Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Dhan Kharidi: आज से धान खरीदी का श्रीगणेश, पहले दिन 34 केंद्रों में 116 किसानों से होगी धान खरीदी

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का श्रीगणेश 15 नवंबर से हो रहा है। पहले दिन जिले के 34 केंद्रों पर 116 किसानों से 6,677 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है। हालांकि सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा तैनात वैकल्पिक अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर खरीदी प्रक्रिया का [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 15, 2025

CG Dhan Kharidi: आज से धान खरीदी का श्रीगणेश, पहले दिन 34 केंद्रों में 116 किसानों से होगी धान खरीदी

धान (Photo Patrika)

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का श्रीगणेश 15 नवंबर से हो रहा है। पहले दिन जिले के 34 केंद्रों पर 116 किसानों से 6,677 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है। हालांकि सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा तैनात वैकल्पिक अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर खरीदी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। वहीं जिले के 68 केंद्रों में अभी तक किसी भी किसान ने टोकन नहीं लिया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

पहले दिन इन 34 केंद्रों में होगी खरीदी

अंडा, अहिवारा, उतई, औंधी, कुहली, केसरा, कोडिया दुर्ग, कोडिया धमधा, गाड़ाडीह, गौढ़ी, घोटवानी, चंद्रखुरी, जामगांव आर, डंगनिया, डीडाभाठा, थनौद, दमोदा, नगपुरा, निपानी, घुघवा, पहंडोर, फेकरी, फुंडा, बटरेल, बेल्हारी, बोरीगारका, भेड़सर, भरर, माटरा, रिसामा, सुरपा, सेलूद, सांतरा, सोनपुर।

इस बार जिले में 1,05,138 किसानों ने धान बिक्त्रस्ी के लिए पंजीयन कराया है। तिथिवार टोकन वितरण जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार पहले दिन 34 केंद्रों के लिए 116 टोकन जारी किए गए हैं। केंद्रों में बारदाना, तौल मशीन, नमी मापक, सिलाई मशीन आदि उपकरण पहुंच गए हैं।

सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। प्रशासन द्वारा वैकल्पिक स्टाफ भेजे जाने के बाद उमीद थी कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे, लेकिन कर्मचारियों ने इसके उलट पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न विरोध कार्यक्रमों की रूपरेखा बना ली है। शुक्रवार को उन्होंने परिवार के साथ पहुंचकर विरोध जताया।

सभी खरीदी केंद्रों की तैयारी पूरी है। वैकल्पिक स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। पहले दिन 34 केंद्रों में 116 टोकन जारी किए गए हैं और इन्हीं किसानों से धान खरीदी की जाएगी। व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

अनुराग भदौरिया, खाद्य नियंत्रक दुर्ग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 10:18 am

Published on:

15 Nov 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Dhan Kharidi: आज से धान खरीदी का श्रीगणेश, पहले दिन 34 केंद्रों में 116 किसानों से होगी धान खरीदी

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बाल दिवस पर अनोखा प्रयोग, बच्चे बने ‘पत्रिका’ के पाठक स्टेज से पढ़कर सुनाई पसंदीदा खबरें

बाल दिवस पर अनोखा प्रयोग, बच्चे बने ‘पत्रिका’ के पाठक स्टेज से पढ़कर सुनाई पसंदीदा खबरें
भिलाई

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार
भिलाई

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम
भिलाई

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट
भिलाई

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.