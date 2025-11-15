CG Dhan Kharidi: आज से धान खरीदी का श्रीगणेश, पहले दिन 34 केंद्रों में 116 किसानों से होगी धान खरीदी

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का श्रीगणेश 15 नवंबर से हो रहा है। पहले दिन जिले के 34 केंद्रों पर 116 किसानों से 6,677 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है। हालांकि सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा तैनात वैकल्पिक अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर खरीदी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। वहीं जिले के 68 केंद्रों में अभी तक किसी भी किसान ने टोकन नहीं लिया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं।