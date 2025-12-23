CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित होगी। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति तय कर ली है। खुर्सीपार स्थित पं. दीनदयाल स्टेडियम परिसर में संचालित शराब भट्टी के मुद्दे पर विपक्ष ने चुप्पी साधने का फैसला किया है, जबकि सत्ता पक्ष इस विषय को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है। इसे लेकर सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं।