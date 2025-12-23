23 दिसंबर 2025,

भिलाई

CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध…

CG News: भिलाई नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित होगी। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति तय कर ली है।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Dec 23, 2025

CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...(photo-patrika)

CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित होगी। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति तय कर ली है। खुर्सीपार स्थित पं. दीनदयाल स्टेडियम परिसर में संचालित शराब भट्टी के मुद्दे पर विपक्ष ने चुप्पी साधने का फैसला किया है, जबकि सत्ता पक्ष इस विषय को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है। इसे लेकर सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं।

CG News: जोन-4 के पार्षदों का जोन अध्यक्ष को समर्थन

शराब भट्टी के मुद्दे पर जोन-4 के पार्षद जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि निगम द्वारा दुकानों को लीज या किराए पर देते समय नशे के कारोबार पर स्पष्ट रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद मिनी स्टेडियम परिसर में शराब भट्टी का संचालन नियमों के उल्लंघन का मामला है।

सांस्कृतिक मंच और स्मारक से जुड़े प्रस्ताव

सामान्य सभा में वार्ड-9 आंबेडकर चौक के पास बने सांस्कृतिक मंच का नामकरण डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर सांस्कृतिक मंच किए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा छावनी पुलिस लाइन स्थित शहीद अमित नायक स्मारक को सेक्टर-1 में स्थित शहीद अमित नायक पार्क में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।

साडाकालीन भूखंडों पर लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव

सामान्य सभा में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के कार्यकाल में 30 वर्षों की लीज पर आवंटित भूखंडों से जुड़ा अहम प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जिन भूखंडों पर तय समय सीमा और पूरी लीज अवधि में भवन निर्माण नहीं हुआ, उनके लिए पुन: प्रवेश शुल्क तय कर लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस मुद्दे पर विपक्ष के कड़े विरोध की संभावना है।

दो नई पानी टंकियों के लिए निविदा प्रस्ताव

सभा में पेयजल व्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके तहत 2.72 एमएलडी जलशोधन संयंत्र से क्लीयर वाटर सप्लाई के लिए संपवेल, पंप हाउस और राइजिंग मेन पाइपलाइन बिछाने के कार्य तथा वार्ड-25 में स्थित दो पुराने उच्चस्तरीय जलागारों को तोडक़र 1000 किलोलीटर क्षमता के नए उच्चस्तरीय जलागार निर्माण के लिए शासन की स्वीकृति के इंतजार में पृथक-पृथक निविदा आमंत्रण की अनुमति मांगी जाएगी।

हंगामेदार रहने के संकेत शराब भट्टी, साडा कालीन भूखंड और पेयजल परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की यह सामान्य सभा राजनीतिक रूप से खासा गर्म रहने की संभावना है।

Published on:

23 Dec 2025 02:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध…

