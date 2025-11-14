रहें अलर्ट… मोटापा और मोबाइल की लत का खतरा, 18% मरीज डायबिटिक, बच्चों में टाइप-2 के केस तेजी से बढ़े

बीमारी की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि जनवरी से अक्टूबर तक हुई जांच में 18 फीसदी मरीज डायबिटीज के मिले। कुल 38 लाख 61 लाख 980 लोगों की जांच की गई। इनमें 6 लाख 88 हजार 753 मरीजों के ब्लड में ग्लूकोज का स्तर काफी अधिक मिला। बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज कॉमन है। इसे जेनेटिक भी कहा जाता है। ये पैरेंट्स से मिलते हैं। डॉक्टर इसी के इलाज से उबर नहीं पा रहे हैं, अब नई बीमारी टाइप-2 डायबिटीज आ गई है।