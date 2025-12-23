CG News: महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, पीएम और सीएम ने जताया गहरा दुःख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने शोक संदेश में कहा कि “नौकर की कमीज” और “दीवार में एक खिड़की रहती थी” जैसी कालजयी कृतियों के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल ने साधारण जीवन, आम आदमी की पीड़ा और उसकी गरिमा को अत्यंत सादगी और गहराई के साथ साहित्य में स्थापित किया। उनकी रचनाएं दिखावटी शब्दों से दूर रहकर मनुष्य के भीतर की संवेदनाओं को सीधे स्पर्श करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत का गौरव थे। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन, मध्यवर्गीय संघर्ष और मानवीय करुणा का ऐसा सहज चित्रण मिलता है, जो पाठकों को भीतर तक झकझोर देता है।