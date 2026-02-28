CG News: स्कूलों में 151 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी, 6 दिन में मिले 10 हजार आवेदन

वही केवल हिन्दी और संस्कृत के व्याख्याता पद के लिए ही अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है।रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में से पीएमश्री पं. आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आमापारा में 3 पद, गिरिजा शंकर मिश्र अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायपुरा में 7, स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय त्रिमूर्तिनगर में 7 पदों पर भर्ती की जाएगी। व्याख्याता के लिए बीएड के साथ ही संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि, प्रधान पाठक के लिए द्वितीय श्रेणी से स्नातक के साथ ही डीएड या बीएड या डीएलएड और टीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।