Year Endar 2025: साल 2025 में हुए आगजनी की बड़ी घटनाएं, 12 लोगों की जिन्दा जलकर मौत

साल 2025 में हुए आगजनी की बड़ी घटनाएं
Year Endar 2025: साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए हादसों भरा रहा है। इनमें से कई हादसे आगजनी की घटना से हुई है। बीते कुछ समय के दौरान आगजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कहीं बाजारों में भीषण आग से दुकानें जलकर खाक हुईं, तो कहीं गोदाम, वाहन और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया।
इन घटनाओं ने न केवल लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रशासन और दमकल विभाग की तैयारियों की भी परीक्षा ली है। आग लगने के कारणों में शॉर्ट सर्किट, लापरवाही और कुछ मामलों में जानबूझकर की गई आगजनी सामने आई है, जिनकी जांच जारी है। आइये इन सभी हादसों को विस्तार से जानते है।
कांकेर में चर्च सहित विवाद के बीच आगजनी और बवाल
कांकेर जिले के तेवड़ा गांव में एक शव निकालने के बाद धार्मिक विवाद बढ़ गया और कुछ ग्रामीणों ने चर्च में आग लगा दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
बालोद में पार्टी नेता की कार में आगजनी
बालोद जिले से खबर है कि हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू की कार में देर रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नेशनल हाईवे पर धमाका
बिलासपुर–जांजगीर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। आयरन लेकर बिलासपुर की ओर जा रही एक चलती ट्रक में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
आजाद हिंद एक्सप्रेस के जनरल कोच में लगी आग
छत्तीसगढ़ में पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) के एक जनरल कोच में बुधवार शाम आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना रायगढ़ स्टेशन से पहले भूपदेवपुर–किरोड़ीमल नगर सेक्शन में हुई। इंजन से तीसरे जनरल कोच से अचानक धुआं उठता देख यात्रियों में दहशत फैल गई।
पलभर में भड़की लपटें, 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे
नारायणपुर जिले के झारा घाटी में शुक्रवार रात आग सेकने के दौरान हुए हादसे में दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तत्काल छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार छोटेडोंगर गढ़पारा निवासी युदिष्ठिर पात्र पिता मेघनाथ और केवट उसेड़ी पिता सुखराम रात लगभग 10 बजे बाइक से नारायणपुर से छोटेडोंगर लौट रहे थे।
मुख्यमंत्री निवास के पास दुकान में लगी भीषण आग
रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास स्थित भगत सिंह चौक के एक कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में ही आग की लपटें दुकान के अन्य हिस्सों तक फैल गईं, जिससे आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
छत्तीसगढ़ में जयपुर जैसा हादसा
बलौदाबाजार जिले में सड़कों के किनारे भारी गाड़ियों की अवैध पार्किंग लगातार हादसों का कारण बन रही है। पत्रिका ने इस पर लगातार खबरें भी छापी। प्रशासन नहीं चेता। नतीजतन तीन लोगों को जिंदा जलकर अपनी जान गंवानी पड़ी। गोड़ा गांव में पुलिया के पास आधी सड़क घेरकर खड़ी एक ट्रेलर से ऑइल टैंकर जा टकराया।
फर्नीचर-फैक्ट्री में आग, तारपीन तेल टैंकर से निकली चिंगारी
बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में मंगलवार, 23 दिसंबर दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फैक्ट्री परिसर में रखे तारपीन तेल के टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहा एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, फैक्ट्री के भीतर खड़ा एक केमिकल टैंकर भी आग की चपेट में आ गया।
एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
रायगढ़ घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कमतरा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की लाश मिलने से गांव में मातम पसर गया है। झोपड़ीनुमा कमरे में मां और उसकी डेढ़ वषीय बेटी की लाश जली अवस्था में मिली तो पिता की लाश घर से करीब एक सौ मीटर दूर फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुर्ग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन के एक बोगी में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना के बाद लोगों में अफरातफरी का माहौल बन गया।
आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत
छत्तीसगढ़ के रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घरेलू हिंसा की घटना सामने आई है। यहां पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति अरुण पटवा पर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए और उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
महिला थाना में पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग
रायपुर में दहेज प्रताड़ना का खौफनाक मामला सामने आया है। पति की लगातार मारपीट और दहेज की मांग से तंग आकर कैलाशपुरी निवासी वर्षा गोस्वामी ने महिला थाना परिसर में ही पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। करीब 70% झुलसने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग
वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन टावर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन 8वीं मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोग फंस गए।
घर में मां-बेटी की आग में झुलसकर मौत
दिनी टाउनशिप में सोमवार की सुबह घर में मां-बेटी की आग में झुलसकर मौत हो गई। घटना नंदिनी टाउनशिप के सड़क नंबर 36 में मौजूद भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के मकान की है। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है।
गद्दा बिछाकर सोए पिता-पुत्र की आधी रात जलकर मौत
सिटी कोतवाली क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर ग्राम आमापारा में सोमवार देर रात घर के कमरे में आग लगने से पिता-पुत्र जलकर खाक (Father-son burnt alive) हो गए। दूसरे कमरे में सो रही पत्नी जब सुबह वहां पहुंची तो पति व बेटे की जगह दोनों की राख मिली। इस दर्दनाक घटना को देखकर उसका रो-रोकर हाल-बेहाल है।
इन सभी घटनाओं में आग लगने का क्या कारण रहा?
इन अग्निकांडों की वजहें अलग-अलग हैं
शॉर्ट सर्किट/तकनीकी खामी
विवाद या जानबूझकर आग (जैसे कार व गोदाम)
फैक्टरी/भंडारण में ज्वलनशील सामग्री
वाहन तकनीकी गड़बड़ी
