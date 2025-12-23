Year Endar 2025: साल 2025 में हुए आगजनी की बड़ी घटनाएं, 12 लोगों की जिन्दा जलकर मौत

बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में मंगलवार, 23 दिसंबर दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फैक्ट्री परिसर में रखे तारपीन तेल के टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहा एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, फैक्ट्री के भीतर खड़ा एक केमिकल टैंकर भी आग की चपेट में आ गया।