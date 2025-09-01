मोटापे से बचाव के आसान उपाय- अपनाएं नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी, स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता सलाह

डायरेक्टर संजीवनी कैंसर अस्पताल डॉ. युसूफ मेमन ने कहा की शरीर में ज़्यादा चर्बी होने से कई तरह के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ग्रासनली, ब्रेस्ट, यकृत, पित्ताशय, गुर्दे, आंत्र, अग्नाशय व गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। मोटापे की वजह से बीपी बढ़ता है। इससे किडनी कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हमेशा संतुलित भोजन करें। जंक या फास्ट फूड से दूरी बनाएं रखें। योग व एक्सरसाइ पर भी ध्यान दें। अग्नाशय में इंसुलिन बढ़ने से कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं।