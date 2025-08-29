CG News: खेत में दवा छिड़कने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, अस्पताल में हुई मौत…

CG News: 27 अगस्त की रात करीब 11.30 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि बगैर मास्क लगाए ही दवा का छिड़काव करने से हो सकता है। उसके सांस के द्वारा कीटनाशक का गंध शरीर में चलाया गया होगा, जिससे उसकी मौत हुई होगी। हालांकि चक्रधरनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है, ऐसे में अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।