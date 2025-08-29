Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

CG News: खेत में दवा छिड़कने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, अस्पताल में हुई मौत…

CG News: डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायगढ़ रेफर कर दिया। उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया जा रहा था।

Aug 29, 2025

CG News: एक युवक की धान में दवा छिड़काव के बाद तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में उपचार के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोदवारीपारा निवासी सत्यनारायण राठिया पिता मंगलसिंह राठिया (25 वर्ष) विगत 20 अगस्त को सुबह अपने धान के खेत में किटनाशक का छिड़काव करने गया था।

शाम को घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। इससे मेडिकल से दवा खरीदकर सेवन कर रहा था। 23 अगस्त को अचानक उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। इससे परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ लेकर गए। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायगढ़ रेफर कर दिया। उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया जा रहा था।

CG News: 27 अगस्त की रात करीब 11.30 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि बगैर मास्क लगाए ही दवा का छिड़काव करने से हो सकता है। उसके सांस के द्वारा कीटनाशक का गंध शरीर में चलाया गया होगा, जिससे उसकी मौत हुई होगी। हालांकि चक्रधरनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है, ऐसे में अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

