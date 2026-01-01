1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

CG News: नौकरी छोड़ी, प्रकृति अपनाई… प्राकृतिक खेती ने बदली छत्तीसगढ़ के किसान की किस्मत, हो रही मोटी कमाई

CG News: कभी नौकरी को सुरक्षित भविष्य माना जाता था, लेकिन रायगढ़ जिले के भकुरा गांव के जयकुमार गुप्ता ने उस सोच को बदल दिया। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रकृति का हाथ थामा और प्राकृतिक खेती के जरिए न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि सैकड़ों किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण भी जगा दी।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

जयकुमार गुप्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जयकुमार गुप्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: जब ज़्यादातर युवा सुरक्षित नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं, तब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक किसान ने नौकरी छोड़कर खेतों को अपना भविष्य बनाया। लैलूंगा विकासखंड के भकुरा गांव के जयकुमार गुप्ता ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न सिर्फ रासायनिक खेती की महंगी मार से छुटकारा पाया, बल्कि हर एकड़ से हजारों रुपये की कमाई कर यह साबित कर दिया कि अगर सोच बदल जाए, तो खेती भी किस्मत बदल सकती है।

खेती में समाधान बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति के भीतर छिपा है

जयकुमार गुप्ता आज केवल एक किसान नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। बी.ए. तक शिक्षित जयकुमार ने समाज की उस सोच को चुनौती दी, जिसमें खेती को घाटे का सौदा माना जाता है। उन्होंने सुरक्षित नौकरी की राह छोड़कर खेती को ही अपना भविष्य बनाया और यह साबित कर दिया कि अगर खेती प्रकृति के अनुरूप हो, तो मुनाफा भी भरपूर होता है।

जहां एक ओर रासायनिक खेती की बढ़ती लागत किसानों की कमर तोड़ रही है, वहीं जयकुमार गुप्ता ने प्राकृतिक खेती अपनाकर न केवल लागत घटाई, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उनका मानना है कि खेती में समाधान बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति के भीतर छिपा है।

पशुधन बना खेती की रीढ़

जयकुमार आज भी पशुधन को खेती की आत्मा मानते हैं। उनके पास 3 गायें और 2 बैल हैं, जिनके गोबर और मूत्र से तैयार जैविक घोल उनकी फसलों की ताकत हैं। वे एक ही फसल पर निर्भर न रहकर धान, उड़द, मूंगफली और विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। यह फसल विविधता न केवल आय का स्थायी स्रोत बनी है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखती है।

विज्ञान और परंपरा का अनोखा संगम

जयकुमार की खेती में परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संतुलन साफ नजर आता है। वे जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और हरी खाद का नियमित उपयोग करते हैं। ढैंचा और सनई जैसी फसलों से हरी खाद, फसल अवशेषों से कम्पोस्ट, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप और ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक उपाय उनकी फसलों को कीट और रोगों से सुरक्षित रखते हैं। इस यात्रा में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और कृषि विभाग रायगढ़ का तकनीकी मार्गदर्शन उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है।

कम लागत, ज्यादा मुनाफा

जयकुमार गुप्ता की खेती के आंकड़े हर किसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। प्राकृतिक खेती से वे प्रति एकड़ लगभग 20 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी लागत मात्र ढाई हजार रुपये प्रति एकड़ आती है, जबकि शुद्ध मुनाफा लगभग 70 हजार रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाता है।

जयकुमार कहते हैं कि खेती में मुनाफा कमाने के लिए भारी खर्च नहीं, बल्कि सही ज्ञान, धैर्य और प्रकृति से तालमेल जरूरी है। प्राकृतिक खेती करके जयकुमार गुप्ता आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन चुके हैं।

किसानों के लिए नई राह

आज जयकुमार गुप्ता की प्राकृतिक खेती न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, बल्कि आसपास के किसानों को भी रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित कर रही है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि खेती आज भी सम्मान, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का रास्ता बन सकती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट
Patrika Special News
CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Jan 2026 02:05 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:04 pm

Hindi News / Patrika Special / CG News: नौकरी छोड़ी, प्रकृति अपनाई… प्राकृतिक खेती ने बदली छत्तीसगढ़ के किसान की किस्मत, हो रही मोटी कमाई

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

MP के जंगलों में किस्मत बदलने वाले लाखों पेड़, 9 जिलों की दीदी-किसान बने लखपति, हजारों को ‘बाजार’ का इंतजार

MP News
Patrika Special News

New Year 2026 : 182 साल पुराना ग्रीटिंग कार्ड का इतिहास, जिसे बेचकर भारत का ये शख्स 100 करोड़ का मालिक बना

Happy New Year 2026, New Year 2026 greeting card history, 182 years old greeting card history, Indian greeting card company success story,
Patrika Special News

गांधी परिवार का वह जश्न जिसमें इंदिरा के पति फिरोज गांधी को टेंट में रहना पड़ा था

Gandhi family history, Feroze Gandhi
राष्ट्रीय

Year Ender 2025: सरगुजा के लिए रहा मुश्किलों भरा साल, राष्ट्रपति के आगमन ने जरूर बढ़ाया सम्मान, ये हैं वर्ष 2025 की खट्टी-मीठी यादें

Year Ender 2025
अंबिकापुर

राजस्थान में पहली बार मिले 2 दुर्लभ सांप, जानिए सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों के बारे में

kobra sbake
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.