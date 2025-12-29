29 दिसंबर 2025,

रायगढ़

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

Ration Card: राशन कार्डों की केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ जिले में भी तकरीबन छह महीने से यह प्रक्रिया चल रही है। रायगढ़ जिले में 3 लाख 30 हजार राशन कार्डों के 10 लाख 60 हजार 630 हितग्राहियों की ई केवाईसी होनी थी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Love Sonkar

Dec 29, 2025

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए काम की खबर है। रायगढ़ जिले में ई केवाईसी नहीं करने वाले लगभग 74 हजार हितग्राहियों का राशन शासन ने रोक दिया है। इन हितग्राहियों का नवंबर महीने का राशन जारी ही नहीं किया गया। हालांकि लगभग 4000 लोगों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया पुरी की है जिसके बाद उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन इसके बाद अभी भी लगभग 70000 हितग्राही राशन से वंचित हैं। आंकड़े सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है।

ई केवाईसी के नाम पर राशन छीन रही

कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि, सरकार ई केवाईसी के नाम पर गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही। दरअसल, राज्य सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्डों की केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ जिले में भी तकरीबन छह महीने से यह प्रक्रिया चल रही है। रायगढ़ जिले में 3 लाख 30 हजार राशन कार्डों के 10 लाख 60 हजार 630 हितग्राहियों की ई केवाईसी होनी थी।

अभी भी जिले में 9 लाख 86 हजार 39 हितग्राहियों की ही ईकेवाईसी कंपलीट हो पाई है। आलम यह है कि राज्य सरकार ने ई केवाईसी नहीं करने वाले 74833 हितग्राहियों का आवंटन रोक दिया है। हालांकि इसके बाद लगभग 4800 लोगों ने केवाईसी कराई। अभी भी 70 हजार से अधिक हितग्राहियों के नवंबर महीने का राशन रोक दिया गया है।

Published on:

29 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

