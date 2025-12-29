Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए काम की खबर है। रायगढ़ जिले में ई केवाईसी नहीं करने वाले लगभग 74 हजार हितग्राहियों का राशन शासन ने रोक दिया है। इन हितग्राहियों का नवंबर महीने का राशन जारी ही नहीं किया गया। हालांकि लगभग 4000 लोगों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया पुरी की है जिसके बाद उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन इसके बाद अभी भी लगभग 70000 हितग्राही राशन से वंचित हैं। आंकड़े सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है।