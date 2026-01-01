1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

Agniveer Bharti: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग लेंगे। रैली के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास) श्रेणियों की भर्ती की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Love Sonkar

Jan 01, 2026

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

Agniveer Bharti: भारतीय सेना द्वारा जनवरी 2026 में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियाँ तेज हो गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी (छत्तीसगढ़) में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग लेंगे। रैली के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास) श्रेणियों की भर्ती की जाएगी।

सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हो सकेंगे। रैली मंे भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र www.joinindianarmy.nic.in और उनकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा।

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए उम्मीदवार वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212, 2965214 में संपर्क कर सकते है। सेना भर्ती कार्यालय ने उम्मीदवारों को दलालों और फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है और स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में भर्ती पूरी तरह निःशुल्क और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत की जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम
रायगढ़

CG Suicide News: किसान को धान बेचने में आई दिक्कत, परेशान होकर पी लिया कीटनाशक

CG Suicide News: किसान को धान बेचने में आई दिक्कत, किसान परेशान होकर पी लिया कीटनाशक
रायगढ़

CG में हिंसक झड़प… महिला TI को बेहोश होते तक मारी लात, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, देखें वीडियो

Chhattsigarh news, raigarh news
रायगढ़

Illegal Paddy: अवैध धान परिवहन का भंडाफोड़! 25 क्विंटल धान जब्त, पकड़े गए पिकअप चालक

25 क्विंटल अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: हाथी ने फिर मचाया उत्पात, धान खरीदी केंद्र में 5 बोरी धान बर्बाद, देखें VIDEO

धान खरीदी केन्द्र पहुंचा हाथी (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.