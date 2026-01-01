तमनार आंदोलन में हद पार… आंदोलनकारियों ने महिला आरक्षक के फाड़े कपड़े, नया Video आया सामने

हालांकि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है और यह भरोसा दिया गया है कि पब्लिक हियरिंग कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन 27 दिसंबर को हुई सबसे बुरी और शर्मनाक घटना के बारे में कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी कैमरे पर नहीं आ रहा है या वीडियो स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। महिला कांस्टेबल से जुड़ी शर्मनाक घटना के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट से बार-बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है।