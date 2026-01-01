तमनार आंदोलन में हद पार… आंदोलनकारियों ने महिला आरक्षक के फाड़े कपड़े, नया Video आया सामने

तमनार हिंसा का नया वीडियो आया सामने (photo source- Patrika)
Tamanar Violence Video: छत्तीसगढ़ के लालुंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तमनार ब्लॉक एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गया है। गारे पाल्मा सेक्टर-1 कोयला खदान को लेकर जिंदल इंडस्ट्रीज और स्थानीय ग्रामीणों के बीच चला आ रहा विरोध उस समय उग्र हो गया, जब पब्लिक हियरिंग की प्रस्तावित जगह बदले जाने से आक्रोश भड़क उठा।
हालात 27 दिसंबर को इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पत्थरबाजी और आगजनी तक की नौबत आ गई। घटना में पुलिस अधिकारियों से मारपीट के आरोप लगे, और अब एक वायरल वीडियो ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।
27 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाज़ी के बाद, कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़प दिख रही है। तमनार पुलिस स्टेशन इंचार्ज को महिलाओं द्वारा लात-घूंसे मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है।
प्रदर्शनकारियों द्वारा एक महिला कांस्टेबल के साथ क्रूरता करने, उसके कपड़े फाड़ने और उसे बेइज्जत करने का एक शर्मनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों को एक के बाद एक उसके कपड़े फाड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि वह हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही है। 20 सेकंड से ज़्यादा का यह वीडियो पुलिस अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
हालांकि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है और यह भरोसा दिया गया है कि पब्लिक हियरिंग कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन 27 दिसंबर को हुई सबसे बुरी और शर्मनाक घटना के बारे में कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी कैमरे पर नहीं आ रहा है या वीडियो स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। महिला कांस्टेबल से जुड़ी शर्मनाक घटना के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट से बार-बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है।
Tamanar Violence Video: हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्रों से पता चला है कि तमनार पुलिस स्टेशन में सौ से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों पर अलग-अलग FIR में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बीच, पुलिस महिला कांस्टेबल के कपड़े उतारने और घसीटने के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने और दबाने में लगी हुई है ताकि इसे वायरल होने से रोका जा सके।
