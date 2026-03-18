Liquor Shop Issue: शराबियों के जमावड़े से बिगड़ रहा माहौल, 1 अप्रैल से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

वहीं सरिता मिरी ने बताया कि शराब दुकान के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार भी समाधान नहीं मिला तो वे फिर से आवाज उठाएंगे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर आबादी वाले क्षेत्रों में शराब दुकानों की मौजूदगी और उससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।