कपड़े उतारकर अलग-अलग जगह फेंके… शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने की महिला की हत्या, पहचान छिपाने के लिए कुचला चेहरा

Raigarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चर्चित महिला अधिवक्ता आराधना सिदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी लोकनाथ पटेल को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से शादी के दबाव से परेशान था और इसी विवाद के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए मृतका के चेहरे और सिर को पत्थर से कुचल दिया था। मामले का खुलासा तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर हुआ।