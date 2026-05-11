Road Accident News: 5 लोगों की दर्दनाक मौत, रायगढ़ जिले में हाईवे से गांव तक हादसों का तांडव, जानें पूरी घटना

तीसरी घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। ग्राम भेंड़ीमुड़ा निवासी अलेश भगत (40 वर्ष) शनिवार को सुबह करीब 6 बजे अपने टै्रक्टर को लेकर गांव के ही महादेव भगत (45 वर्ष) के साथ खेत जोताई करने गया था। जहां दोनों खेत जोताई के बाद दोपहर करीब 12 बजे घर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर को गांव का महादेव भगत चला रहा था। ऐसे में तेज धूप व गर्मी के चलते महादेव टैक्टर को तेज गति से दौड़ाते हुए आ रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर की अपेक्षाकृत गति तेज होने के कारण महादेव भगत नियंत्रण खो दिया इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।