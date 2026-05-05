हाथियों का आतंक! 150 के करीब झुंड ने धान-मक्का फसल रौंदी, किसानों को भारी नुकसान

Elephant Attack in Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। ताजा घटनाक्रम में करीब 130 से अधिक हाथियों के बड़े झुंड ने अलग-अलग क्षेत्रों में धावा बोलते हुए किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। रात के समय खेतों में पहुंचे हाथियों ने धान और मक्का की फसल को खाकर और पैरों से रौंदकर बर्बाद कर दिया।