5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

हाथियों का आतंक! 150 के करीब झुंड ने धान-मक्का फसल रौंदी, किसानों को भारी नुकसान

Elephant Attack in Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 130 से ज्यादा हाथियों के झुंड ने कई गांवों में फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों में दहशत और भारी नुकसान की स्थिति बन गई।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

May 05, 2026

हाथियों का आतंक! 150 के करीब झुंड ने धान-मक्का फसल रौंदी, किसानों को भारी नुकसान(photo-patrika)

हाथियों का आतंक! 150 के करीब झुंड ने धान-मक्का फसल रौंदी, किसानों को भारी नुकसान(photo-patrika)

Elephant Attack in Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। ताजा घटनाक्रम में करीब 130 से अधिक हाथियों के बड़े झुंड ने अलग-अलग क्षेत्रों में धावा बोलते हुए किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। रात के समय खेतों में पहुंचे हाथियों ने धान और मक्का की फसल को खाकर और पैरों से रौंदकर बर्बाद कर दिया।

Elephant Attack in Raigarh: दो वन मंडलों में हाथियों का जमावड़ा

वन विभाग के अनुसार, रायगढ़ वन मंडल में 38 और धर्मजयगढ़ वन मंडल में 94 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के सक्रिय होने से आसपास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ है।

रातभर खेतों में मचाया उत्पात

रविवार रात धर्मजयगढ़ वन मंडल के कई रेंजों में हाथियों का दल खेतों तक पहुंच गया। आमगांव में 5 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दर्रीडीह और ओंगना में 3 किसानों की फसल, क्रोंधा में 1 किसान की फसल और छाल रेंज के लामीखार में 1 किसान की मक्का फसल बर्बाद हुई।

कई गांवों में फसलों का नुकसान

हाटी तेंदुमुडी में 3 किसानों की धान की फसल और बोरो रेंज के कुमा गांव में 2 किसानों की फसल हाथियों ने रौंद दी। लगातार हो रहे इन हमलों से किसान बेहद परेशान हैं और उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश, नहीं माने हाथी

रात में हाथियों के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने उन्हें खेतों से भगाने का प्रयास किया। हालांकि हाथियों का झुंड काफी देर तक खेतों में डटा रहा और भारी नुकसान पहुंचाने के बाद सुबह होने से पहले जंगल की ओर लौट गया।

नुकसान का आकलन शुरू

सुबह होते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों में आक्रोश और डर

लगातार हो रहे नुकसान से किसानों में आक्रोश के साथ-साथ डर भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हाथियों की आवाजाही पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में और भी बड़े नुकसान की आशंका है।

वन विभाग की चुनौती बढ़ी

जिले में हाथियों की बढ़ती संख्या और उनका आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी दूर नजर आ रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 May 2026 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / हाथियों का आतंक! 150 के करीब झुंड ने धान-मक्का फसल रौंदी, किसानों को भारी नुकसान

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP कार्यकर्ता के निधन पर CM साय ने जताया गहरा दुख, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

BJP Worker Passed Away (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: टीपाखोल डैम में 12वीं के छात्र की डूबने से मौत, गोताखोरों ने निकाला शव, शनिवार से था लापता

CG Conversion: बीमार युवती को झांसा देकर धर्मांतरण का प्रयास, उपचार के दौरान हो गई मौत, दोषी महिला को उम्रकैद
रायगढ़

Raigarh Rape Case: शादी से पहले सुहागरात, रेलवे का जूनियर इंजीनियर दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार

three miscreants gangraped girl for three hours in fatehpur up crime know whole story
रायगढ़

CG News: फर्जी अफसर बन देशभर में की करोड़ों की ठगी, महिला समेत 5 शातिर गिरफ्तार

CG News: फर्जी अफसर बन देशभर में की करोड़ों की ठगी, महिला समेत 5 शातिर गिरफ्तार
रायगढ़

CG Weather Update: लू के थपेड़ों से तप रहा रायगढ़, 4 दिन में 43°C तक पहुंचेगा पारा, IMD अलर्ट जारी

भीषण गर्मी का टॉर्चर (Photo Source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.