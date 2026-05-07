इस जिले में नहीं मिल रही देशी और सस्ती शराब, दुकानों के चक्कर काट रहे मदिरा प्रेमी

Chhattisgarh Liquor Shortage: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इन दिनों शराब प्रेमियों को अपनी पसंद की शराब खरीदने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले की कई देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं पहुंचने के कारण देशी, गोवा और कम कीमत वाली शराब की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालत यह है कि लोग एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार, यह समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है और खासतौर पर सस्ती शराब पसंद करने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है।