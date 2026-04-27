भीषण गर्मी में शराब के लिए उमड़ी भीड़, स्टॉक की कमी से बिगड़े हालात, हर दुकान पर हंगामा

गिधपुरी सहित जिले के कई इलाकों में देशी शराब का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मांग के मुकाबले बेहद कम सप्लाई मिल रही है, जिससे वे ग्राहकों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। पहले: हर महीने करीब 45–50 गाड़ियों में शराब की खपत, वर्तमान: घटकर 15–20 गाड़ियों तक हो गई है। यानी खपत में लगभग आधे से भी ज्यादा की गिरावट आई है। यह कमी केवल मांग में गिरावट की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई बाधित होने के कारण है।