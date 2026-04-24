CG Accident: 30 फीट गहरे कुएं में गिरा टैक्टर, चालक की दर्दनाक मौत, चार लोग घायल

शासकीय प्रौद्योगिकी संस्थान डौंडीलोहारा में गुरुवार को प्रशिक्षण के नाम पर मजदूरी करते समय मशीन से छात्र टोकेश्वर के दोनों हाथों की पांच उंगलियां कट गई। एक हाथ की तीन और दूसरे हाथ की दो उंगलियां कट गई। हादसे के बाद छात्र को शासकीय अस्पताल ले जाया गया। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संस्थान पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है आईटीआई छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर 8 घंटे काम कराया जा रहा है। घटना के बाद घायल छात्र से सहपाठियों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर