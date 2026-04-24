CG News: आईटीआई में हादसा, मशीन की चपेट में आने से छात्र की 5 उंगलियां कटीं

जिला संयोजक दिपेश साहू ने कहा कि हमें घटना की जानकारी मिलते ही प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचे। कुछ दिनों पहले एक बच्चे को बिच्छू ने काट दिया था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया था। विद्यार्थी परिषद ने जब संस्थान का निरीक्षण किया तो पाया गया कि क्लास रूम के छत का प्लास्टर गिर रहा है। कुछ समय पहले फिटर ट्रेड की कक्षा में चलते हुए पंखा टेबल के ऊपर गिर गया था। उस समय किसी भी विद्यार्थी को चोटें नहीं आई। उन्होंने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे।