मालवाहक बने काल, एक माह में तीन की मौत

जिम्मेदारों की उदासीनता से मालवाहकों व मिनी ट्रकों में लोगों को बैठाकर ले जाने पर प्रतिबंध हवा-हवाई साबित हो रहा है। यही वजह है कि जिले की सड़कों पर आए दिन मालवाहकों से लोगों को बैठाकर ले जाने से हादसे हो रहे हैं। दरअसल कुछ माह पहले ही पुलिस व परिवहन विभाग ने बैठकर लेकर निर्देश दिए थे कि मालवाहकों पर सवारी नहीं ढोना है लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि यातायात विभाग मालवाहकों में सवारी ढोने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। बीते लगभग एक माह के भीतर ही पिकअप पलटने के दो मामले में 3 लोगों की मौत व 29 लोग घायल हो चुके हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक के मुताबिक लगातार चालानी व जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग जागरुक नहीं हो रहे हैं। तेज रफ्तार व शराब के नशे में वाहन चलाने से अधिकतर दुर्घटनाएं हो रही हैं।