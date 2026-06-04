बालोद में कांग्रेस का दबदबा, पलारी नगर पंचायत में यानेश साहू की हुई बड़ी जीत, कई जगह बदला समीकरण

बालोद जिले की नवगठित पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी यानेश कुमार साहू ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही वार्ड स्तर पर भी कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया, जहां 15 वार्डों में से 10 वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि भाजपा को 5 वार्डों में जीत मिली। इस जीत के साथ पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है और स्थानीय राजनीति में पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है।