Balod: 1 मिनट लेट आने पर शिक्षक ने मासूम छात्र को पीटा, सिर फूटा, अस्पताल पहुंचा

Teacher Beats Student: छत्तीसगढ़ में स्कूलों में छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र को शॉर्ट रिसेस के बाद महज 1 मिनट की देरी से कक्षा में पहुंचना भारी पड़ गया। आरोप है कि शिक्षक ने पहले छात्र के साथ गाली-गलौज की और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में छात्र के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाकर इलाज कराना पड़ा। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।