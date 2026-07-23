Balod: बुआ की शादी के दूसरे दिन अनहोनी, इंजीनियरिंग छात्रा की दर्दनाक मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पांच गंभीर

Balod Accident: बुआ की शादी के दूसरे दिन ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भीषण हादसे में छात्रा की मौत हो गई। जबकि परिवार के अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि कार में सवारर सभी लोग