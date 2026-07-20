Balod Four Lane Road Project: दुर्ग जिले के ग्राम अंडा से बालोद जिले के ग्राम झलमला तक बनाने वाले फोरलेन के तहत सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब लोक निर्माण विभाग ने दस्तावेज शासन को सौप दिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले माह में योजना पर आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने सडक़ के बीच से दोनों ओर नाप किया है। प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2000 से अधिक पेड़ भी कटेंगे। विभाग को आगे के दिशा निर्देश का इंतजार है।