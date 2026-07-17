Amrit Bharat Station: नए रूप में मिलेगा बालोद रेलवे स्टेशन, लेकिन यात्रियों की सबसे बड़ी मांग अब भी अधूरी

यात्रियों के सुगम प्रवेश व निकासी के लिए भव्य प्रवेश द्वार के साथ स्टेशन आकर्षक लग रहा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट की सुविधा, जिससे यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को अधिक आराम मिल सकेगा।

बारिश और धूप से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर कवर शेड लगाए गए हैं।

ट्रेन और कोच की स्थिति की सटीक जानकारी देने के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले सिस्टम की स्थापना की है।

मॉल्स की तरह स्टेशनों पर भी दिशा निर्देशों और जानकारी के लिए आधुनिक साइनेज बोड्र्स लगाए हैं।

दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान किया जा रहा है। इनमें रैंप, मार्क पार्किंग और लो हाइट टिकट बुकिंग काउंटर शामिल हैं। अलग से टॉयलेट, लो हाइट ड्रिंकिंग वाटर बूथ और व्हीलचेयर की व्यवस्था। कोच गाइडेंस सिस्टम, साइनेज और स्टैंडर्ड टैक्सटाइल गाइड जैसे साधन उपलब्ध हैं।