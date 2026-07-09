ये है सरकारी स्कूल की हकीकत! टपकती छत के नीचे पढ़ रहे मासूम, बालोद के इन स्कूलों की तस्वीरें चौंका देंगी

Chhattisgarh Govt. School: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडीलोहारा विकासखंड के अंडी गांव स्थित प्राथमिक शाला की बदहाल स्थिति सामने आई है। जर्जर भवन और कमरों की कमी के कारण बालवाड़ी, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है। कई छात्र-छात्राओं को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा के लिए नए भवन के निर्माण या तत्काल मरम्मत की मांग की है।