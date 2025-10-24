CG News: पर्यटकों की संख्या बढ़ी! शासन-प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास पर नहीं दे रहे ध्यान…

चिल्फीघाटी से तीन किमी की दूरी पर पहाड़ी की ओर सरोदा दादर है। वहीं पयर्टन स्थल, वाच टॉवर और बैगा एथनिक रिसॉर्ट है। गांव तक तो पक्की सड़क है लेकिन पर्यटन स्थल के लिए बस्ती से होते हुए कच्चे मार्ग से गुजरते हुए जाना पड़ता है। इससे काफी परेशानी होती है। असली परेशानी बारिश होने पर होती है, जब सड़क कीचड़युक्त हो जाता है। छोटे वाहनों के पहिए ही धंस जाते हैं। जबकि बैगा एथनिक रिसॉर्ट पहुंचने के लिए अलग से रास्ता बनाया जा सकता है। इससे पर्यटकों को सुविधा होगी।