20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: इस जिले के 20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद, सड़क पर खड़े वाहन बन रहे परेशानी और हादसों की वजह

Kawardha News: करीब 20 से अधिक बैंकों में से बमुश्किल दो-तीन बैंकों के पास ही सीमित पार्किंग की व्यवस्था है। शेष बैंक अपनी पार्किंग की आवश्यकता पूरी करने के लिए सडक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Dec 20, 2025

20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कवर्धा जिले में संचालित करीब 20 से अधिक बैंकों में से बमुश्किल दो-तीन बैंकों के पास ही सीमित पार्किंग की व्यवस्था है। शेष बैंक अपनी पार्किंग की आवश्यकता पूरी करने के लिए सडक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न केवल बैंक उपभोक्ताओं को बल्कि आम नागरिकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नगर में बैंकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रतिदिन करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है लेकिन सुविधाओं के नाम पर स्थिति बेहद खराब है। बैंक उपभोक्ताओं को अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं मिलती। कई बार बैंक में लाइन में लगने से ज्यादा परेशानी वाहन खड़ा करने और निकालने में होती है। नगर के अधिकांश बैंकों में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से उपेक्षित है।

कैश जमा, चेक, ड्राफ्ट, चालान सहित रोजमर्रा के जरूरी कार्यों के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता बैंकों में पहुंचते हैं लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं होतीं। कई बार उपभोक्ताओं को सीढिय़ों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। पार्किंग को अनिवार्य सुविधा में शामिल किए जाने के (CG News) बावजूद बैंक प्रबंधन और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बैंकों के सामने इतनी संख्या में वाहन खड़े हो जाते हैं कि वे सडक़ तक फैल जाते हैं। इनमें उपभोक्ताओं के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों के वाहन भी शामिल रहते हैं। इससे अन्य वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी होती है और कई बार ट्रैफि क जाम की स्थिति भी बन जाती है। दर्री पारा स्थित बैंक तथा बस स्टैंड के पास स्थित बैंकों के सामने यह समस्या रोजमर्रा की बन चुकी है जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

पैदल चलना भी हो जाता है मुश्किल

अधिकांश बैंकों के सामने वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। माह के प्रारंभ में विशेषकर सोमवार से गुरुवार तक यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। बैंक के मुख्य द्वार के सामने ही थोड़ी जगह खाली रहती है बाकी चारों ओर वाहन ही वाहन खड़े रहते हैं। इससे पैदल चलने वालों को भी निकलने में परेशानी होती है।

भुगत रहे लापरवाही का खामियाजा

नगर में कहीं भी बैंक शाखा खोलने से पहले पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका सीधा खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद पार्किंग और अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशासन और बैंक प्रबंधन की इस लापरवाही के कारण नगर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें

Encroachment Case: अरपा नदी किनारे 10 एकड़ जमीन में जेसीबी चलाकर बनाए गए खेत, वन विभाग ने कहा– भूमि राजस्व विभाग की…
बिलासपुर
अरपा नदी किनारे हरियाली पर चला जेसीबी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 04:03 pm

Published on:

20 Dec 2025 04:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: इस जिले के 20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद, सड़क पर खड़े वाहन बन रहे परेशानी और हादसों की वजह

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

FIR में देरी को लेकर भड़के प्रकाशमुनि नाम साहेब, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

धर्मगुरु के कवर्धा पहुंचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

ससुर ने की बहू की हत्या, सैप्टिक टैंक में शव को छिपाया

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान (photo source- Patrika)
कवर्धा

छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बार फिर लंबा जाम लगा है। करीब 40 घंटे से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हैं..

kawardha jam news
कवर्धा

CG Dhan kharidi: नायब तहसीलदार पर धान तस्करी का आरोप… ग्रामीणों में आधी रात गाड़ी रोककर बनाया वीडियो, मची खलबली

CG Dhan kharidi
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में लगा लंबा जाम, 300 से अधिक वाहन फंसे, लोग हुए हलाकान

CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में लगा लंबा जाम, 300 से अधिक वाहन फंसे, लोग हुए हलाकान
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.