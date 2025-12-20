CG News: इस जिले के 20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद, सड़क पर खड़े वाहन बन रहे परेशानी और हादसों की वजह

बैंकों के सामने इतनी संख्या में वाहन खड़े हो जाते हैं कि वे सडक़ तक फैल जाते हैं। इनमें उपभोक्ताओं के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों के वाहन भी शामिल रहते हैं। इससे अन्य वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी होती है और कई बार ट्रैफि क जाम की स्थिति भी बन जाती है। दर्री पारा स्थित बैंक तथा बस स्टैंड के पास स्थित बैंकों के सामने यह समस्या रोजमर्रा की बन चुकी है जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।