Encroachment Case: अरपा नदी किनारे 10 एकड़ जमीन में जेसीबी चलाकर बनाए गए खेत, वन विभाग ने कहा– भूमि राजस्व विभाग की…

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वर्ष 2012-13 में इसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया था, जिसे अब पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। विभागों के बीच जिम्मेदारी तय न होने का फायदा अवैध कब्जाधारी उठा रहे हैं। खेत बनाने से वन और नदी किनारे की जमीनें तेजी से अतिक्रमण की चपेट में आ रही हैं। पेड़ कटने से कटाव भी भविष्य में बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी अवैध कटाई हो रही है।