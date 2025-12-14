Kawardha News: पोस्टर फाड़ने का मामला… FIR में देरी पर भड़के प्रकाशमुनि नाम साहेब, बोले- ऐसे एसपी की जरूरत नहीं

धर्मगुरु के कवर्धा पहुंचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Kawardha News: धार्मिक भावनाएं आहत कर शांति भंग करने तथा कबीरपंथ से जुड़े प्रचार बैनर-पोस्टर फाडऩे के मामले में कबीरधाम पुलिस ने कबीरपंथी धर्मगुरु की चेतावनी के बाद कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
ग्राम नवागांव निवासी प्रार्थी पुनित झारिया थाना कवर्धा द्वारा 12 दिसंबर 2025 को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में बताया गया कि 10 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 10.30 बजे कवर्धा-लोहारा मुख्य मार्ग स्थित नवागांव चौक के कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार के लिए लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों ने फाड़ दिया। इस दौरान आरोपियों द्वारा अश्लील गालियां दी गईं व जान से मारने की धमकी भी दी गई। उक्त कृत्य से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई।
आवेदन के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी के पेश करने पर 13 दिसंबर 2025 को घटना स्थल से फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील विधिवत जब्त किया गया।
जांच में सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक(49) मनहरण पिता नारायण नाथ योगी(51) दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर 13 दिसंबर 2025 को क्रमश: दोपहर 1.30 बजे व 1.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध धारा 451, 323, 34 भादवि, धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के मामले पंजीबद्ध हैं। मामला अजमानतीय होने के कारण दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने के लिए पेश किया गया।
इस मामले में 11 दिसंबर को लेकर नवागांव सहित जिले के बड़ी संख्या में कबीरपंथियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। सडक़ पर बैठकर आरोपियों के गिरफ्तार की मांग की। उसी दिन कबीरपंथी धर्मगुरु प्रकाशमुनी साहेब ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वह स्वयं 13 दिसंबर को नवागांव पहुंचेंगे, जिसके बाद की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 12 को दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 13 दिसंबर को दोपहर को प्रकाशमुनि नाम साहेब खुद कवर्धा पहुंचे। हालांकि उनके कवर्धा पहुंचने से पहले ही पुलिस हरकत में आयी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वहीं प्रकाशमुनि नाम साहेब पीजी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में सभा आयोजित कर इस विषय पर कबीरपंथियों से चर्चा किए। मीडिया से बात करते हुए प्रकाशमुनि नाम साहेब ने पुलिस पर आरोप लगाए कि थाने में आरोपी की आवभगत हुई। हवालात नहीं भेजा गया। रात में आरोपी को छोड़ दिया गया फिर सुबह फिर से उसे हिरासत में लिया गया। दो दिनों तक यह नौटंकी चलती रही। बताया कि उन्होंने डॉ.रमन सिंह, विजय शर्मा शर्मा से बात की तब कहीं जाकर मामले में एफआईआर हुआ। इस पर उन्होंने सीधे-सीधे एसपी पर निशाना साधा और कहा कि इस तरह एसपी का रवैया है तो उन्हें यहां रहने की जरुरत नहीं।
