Kawardha News: पोस्टर फाड़ने का मामला… FIR में देरी पर भड़के प्रकाशमुनि नाम साहेब, बोले- ऐसे एसपी की जरूरत नहीं

वहीं प्रकाशमुनि नाम साहेब पीजी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में सभा आयोजित कर इस विषय पर कबीरपंथियों से चर्चा किए। मीडिया से बात करते हुए प्रकाशमुनि नाम साहेब ने पुलिस पर आरोप लगाए कि थाने में आरोपी की आवभगत हुई। हवालात नहीं भेजा गया। रात में आरोपी को छोड़ दिया गया फिर सुबह फिर से उसे हिरासत में लिया गया। दो दिनों तक यह नौटंकी चलती रही। बताया कि उन्होंने डॉ.रमन सिंह, विजय शर्मा शर्मा से बात की तब कहीं जाकर मामले में एफआईआर हुआ। इस पर उन्होंने सीधे-सीधे एसपी पर निशाना साधा और कहा कि इस तरह एसपी का रवैया है तो उन्हें यहां रहने की जरुरत नहीं।