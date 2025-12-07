7 दिसंबर 2025,

रविवार

कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में लगा लंबा जाम, 300 से अधिक वाहन फंसे, लोग हुए हलाकान

CG News: चिल्फी घाटी में आज दोपहर से भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। नागमोरी मोड़ पर एक ट्रक में तकनीकी खराबी आने से वह वहीं खड़ी हो गई और उसके पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

कवर्धा

image

Love Sonkar

Dec 07, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में लगा लंबा जाम, 300 से अधिक वाहन फंसे, लोग हुए हलाकान

CG News: रायपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर लोगों को चिल्फी घाट में जाम से परेशान होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाली NH 30 चिल्फी घाटी में आज दोपहर से भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। नागमोरी मोड़ पर एक ट्रक में तकनीकी खराबी आने से वह वहीं खड़ी हो गई और उसके पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

इससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। घाटी में जाम से दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। खासकर कार सवार व बस यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई।

दोपहर 1 बजे से लगा जाम

जानकारी के अनुसार जाम दोपहर 1 बजे से लगा हुआ है और अब तक करीब 300 से ज्यादा वाहन दोनों ओर फंसे हुए हैं. चिल्फी घाटी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, जिससे यात्रियों और वाहनचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चिल्फी पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात को सुचारू करने के लिए प्रयास जारी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में लगा लंबा जाम, 300 से अधिक वाहन फंसे, लोग हुए हलाकान

कवर्धा

छत्तीसगढ़

