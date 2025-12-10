नायब तहसीलदार पर धान तस्करी का आरोप… ग्रामीणों ने आधी रात गाड़ी रोककर बनाया वीडियो, मची खलबली

थाना झलमला पुलिस ने 9 दिसंबर की रात समनापुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से अवैध धान जब्त किया। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर धान लेकर आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक सीज 07 सीई 4920 को पुलिस टीम ने रोका। वाहन चालक विजय बसंत(33) निवासी ग्राम छपला थाना बिरसा जिला बालाघाट मप्र पूछताछ के दौरान धान परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस को अवैध परिवहन का संदेह पुख्ता मिलने पर मौके से 14 क्विंटल धान कीमत लगभग 44 हजार रुपए और वाहन को जब्त किया गया। थाना झलमला में इस मामले में धारा 106 भानासु सं. के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।