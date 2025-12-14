लाल आतंक से मुक्त होकर विकास की राह पर बढ़ेगा बस्तर, अमित शाह ने बताया 2030 तक का विजन, की ये बड़ी घोषणा

गृहमंत्री अमित शाह कर गए बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)
CG News: तीन दिनों से यहां चल रहे बस्तर ओलंपिक का शनिवार दोपहर समापन हो गया। समापन समारोह में देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और बस्तर के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली बार इसी मंच से कहा था कि मार्च 2026 तक नक्लसवाद खत्म कर देंगे और अब कह रहा हूं कि 2030 तक बस्तर संभाग को देश का सबसे विकसित संभाग बनाएंगे। नक्सलमुक्त होते बस्तर को विकास युक्त बनाने का प्रण हम ले चुके हैं। शाह ने कहा कि लाल आतंक की वजह से बस्तर का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब और नहीं। मंच से ही शाह ने एक बार फिर दोहराया कि हम 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से नक्सलवाद का सफाया करने जा रहे हैं।
शाह ने कहा कि मैं 2023 से लगातार बस्तर आ रहा हूं और हर बार कहा है कि नक्सलवाद खत्म होगा। अब परिणाम सबसे सामने हैं। शाह ने कहा कि मैं मां दंतेश्वरी से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि बस्तर में हमेशा शांति रहे और यहां देश के बाकी इलाकों की तरह तेजी से विकास हो। शाह ने अपने संबोधन से पहले बस्तर के हर गांव के लिए हर गांव रोशन योजना की शुरुआत की। इसके तहत बस्तर के उन गांवों तक एक लक्ष्य के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी जहां आज तक अंधेरा है।
शाह ने बस्तर ओलंपिक के मंच से बस्तर के विकास का मॉडल स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 2030 तक बस्तर के हर जिले को सबसे विकसित जिला और बस्तर संभाग को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। अब तक हमने जो कहा वो किया है और आगे भी बस्तर के लोगों के लिए जो कहा है वह करेंगे। शाह ने कहा कि हम बस्तर के आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दुग्ध क्रांति पर काम करेंगे। शाह ने कहा कि जब बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा तो बस्तर में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने बस्तर के विकास का संकल्प ले लिया है और अब रुकेंगे नहीं।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुठभेड़ों में नक्सलियों को मारने का लक्ष्य नहीं रखा था, क्योंकि 2000 से अधिक नक्सली युवाओं ने सरेंडर भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके मार्गदर्शन ने नक्सली युवाओं को ढांढस भी बंधाया है और हिम्मत भी दी है। गृह मंत्री ने समाज के प्रमुखों और समाजसेवकों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग आज भी हथियार लेकर घूम रहे हैं, वे उन्हें समझाकर समाज की मुख्यधारा वापिस में लाने का काम करें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर बदल रहा है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन अब तक कारगर रही है। नियद नेल्लानार जैसी योजना से बस्तर के गांवों में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग