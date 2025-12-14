लाल आतंक से मुक्त होकर विकास की राह पर बढ़ेगा बस्तर, अमित शाह ने बताया 2030 तक का विजन, की ये बड़ी घोषणा

CG News: तीन दिनों से यहां चल रहे बस्तर ओलंपिक का शनिवार दोपहर समापन हो गया। समापन समारोह में देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और बस्तर के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली बार इसी मंच से कहा था कि मार्च 2026 तक नक्लसवाद खत्म कर देंगे और अब कह रहा हूं कि 2030 तक बस्तर संभाग को देश का सबसे विकसित संभाग बनाएंगे। नक्सलमुक्त होते बस्तर को विकास युक्त बनाने का प्रण हम ले चुके हैं। शाह ने कहा कि लाल आतंक की वजह से बस्तर का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब और नहीं। मंच से ही शाह ने एक बार फिर दोहराया कि हम 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से नक्सलवाद का सफाया करने जा रहे हैं।