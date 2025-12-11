11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जगदलपुर

Bastar Olympics: बस्तर ओलिंपिक आज से शुरू, CM साय करेंगे शुभारंभ, 7 जिलों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम!

Bastar Olympics: कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे और समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

बस्तर ओलंपिक का CM करेंगे उद्घाटन (photo source- Patrika)

बस्तर ओलंपिक का CM करेंगे उद्घाटन (photo source- Patrika)

Bastar Olympics: छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर साल होने वाला बस्तर ओलंपिक्स अब डिविजनल लेवल तक फैल गया है। यह बड़ा इवेंट 11 से 13 दिसंबर तक जगदलपुर में होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज इस इवेंट का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।

Bastar Olympics: 7 जिलों के खिलाड़ी और 'नुआ बाट' टीम हिस्सा लेगी

बस्तर डिवीजन के सात जिलों - कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव - से सैकड़ों खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्यों की एक अलग टीम भी 'नुआ बात' नाम से हिस्सा ले रही है।

बस्तर IG सुंदरराज पी. के अनुसार, इस टीम में खिलाड़ियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। 2024 में कुल 350 खिलाड़ी थे, जबकि इस साल 761 से ज़्यादा खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे।

ब्लॉक से लेकर जिले और अब संभाग स्तर तक मुकाबला

बस्तर ओलिंपिक की शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई थी।

ब्लॉक स्तर पर विजेता बने खिलाड़ी जिला स्तर पर पहुँचे।

जिला स्तर के विजेताओं का चयन संभाग स्तर के फाइनल के लिए किया गया।

अब इन खिलाड़ियों के बीच 13 दिसंबर तक अंतिम मुकाबले होंगे।

कबड्डी से लेकर हॉकी तक कई खेल शामिल

Bastar Olympics: इस बड़े इवेंट में कई पारंपरिक और आधुनिक खेल शामिल हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल और दूसरे खेल। इन खेलों का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाता है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका मिलता है।

अमित शाह 13 दिसंबर को करेंगे समापन

13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले साल भी उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था।

