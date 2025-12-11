Bastar Olympics: बस्तर ओलिंपिक आज से शुरू, CM साय करेंगे शुभारंभ, 7 जिलों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम!

Bastar Olympics: छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर साल होने वाला बस्तर ओलंपिक्स अब डिविजनल लेवल तक फैल गया है। यह बड़ा इवेंट 11 से 13 दिसंबर तक जगदलपुर में होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज इस इवेंट का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।