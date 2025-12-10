CG News: भारी मालवाहक वाहनों पर नए नियम लागू, दोपहर 12 से 2 बजे तक शहर में प्रवेश बंद

भारी मालवाहक पर होंगे नियम सख्त (photo source- Patrika)
CG News: जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर हरिस एस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर से लगे चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों में वाहनों की निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाए।
कलेक्टर ने शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के तय समय में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बिना अनुमति के मुख्य मार्गों पर डीजे, रैली और बारात निकालने पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक आस्था सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें यातायात प्रबंधन, दुर्घटना नियंत्रण और अव्यवस्थित पार्किंग जैसी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी, निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आरटीओ अधिकारी डी.सी. बंजारे, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने जिले के ब्लैक स्पॉट की पहचान, दुर्घटनाओं के कारणों और सुधारात्मक कदमों की समीक्षा की। उन्होंने यातायात विभाग को ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए सतत कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने, आवश्यक स्थानों पर यातायात संकेतक, चेतावनी बोर्ड, ट्रैफिक कॉलिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, रबर स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ और बस्तर परिवहन संघ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश समय को लेकर निर्णय लिया गया। सुबह 7:30 बजे से रात 9 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सामान खाली करने के बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भारी वाहनों को शहर के भीतर से बाहर निकालने की समय-सीमा तय की गई। शहर में अस्थायी पार्किंग बनाने कहा गया।
CG News: बैठक में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को हटाने, उनके सींगों में रेडियम लगाने और उन्हें चिन्हांकित गौशालाओं में रखने जैसी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रात्रिकालीन स्ट्रीट लाइट जलाने। ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने पर सहमति बनी।
