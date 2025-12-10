CG News: भारी मालवाहक वाहनों पर नए नियम लागू, दोपहर 12 से 2 बजे तक शहर में प्रवेश बंद

कलेक्टर ने शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के तय समय में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बिना अनुमति के मुख्य मार्गों पर डीजे, रैली और बारात निकालने पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक आस्था सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें यातायात प्रबंधन, दुर्घटना नियंत्रण और अव्यवस्थित पार्किंग जैसी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी, निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आरटीओ अधिकारी डी.सी. बंजारे, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।