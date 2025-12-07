7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

सरकारी भवन बना भूत बंगला! 35 लाख स्वीकृत फिर भी मरम्मत अधूरी, प्रशासनिक लापरवाही उजागर

CG News: पुराना सरकारी भवन मरम्मत अधूरी छूटने के कारण पूरी तरह जर्जर होकर ‘भूत बंगला’ जैसा बन गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

सरकारी भवन बना भूत बंगला (photo source- Patrika)

CG News: नगर परिषद क्षेत्र के पूजारीपुट इलाके में स्थित एक पुराना सरकारी भवन मरम्मत कार्य अधूरा रह जाने के कारण अब पूरी तरह जर्जर होकर ‘भूत बंगला’ जैसा रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यह भवन उपेक्षा का शिकार है और प्रशासन की अनदेखी के कारण इसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।

CG News: नए भवन में स्थानांतरित

कई वर्ष पहले इस भवन में कोरापुट बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) का कार्यालय संचालित होता था। भवन कमजोर और पुराना होने के कारण कार्यालय को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के पास बने नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद यह पुरानी इमारत बंद पड़ी रही और धीरे-धीरे नष्ट होती गई। जिला शहरोन्मुख विकास संस्था के उपयोग के लिए इस भवन की मरम्मत के लिए नगर परिषद ने 35 लाख रुपए स्वीकृत किए थे।

3 लाख रुपए का भुगतान

CG News: निविदा प्रक्रिया के बाद ठेकेदार भगवान खरा ने काम शुरू भी किया, लेकिन दीवारें अत्यधिक कमजोर होने के कारण मरम्मत का कार्य बीच में ही रोक दिया गया। ठेकेदार के अनुसार परिसर में बाउंड्री और अन्य प्रारंभिक कार्यों के बदले उन्हें 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सवाल यह है कि शेष 32 लाख रुपए उपलब्ध होने के बावजूद भवन को पूरी तरह तोडक़र नया निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा।

असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा

क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह स्थान असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन सकता है। नागरिकों ने तत्काल नया निर्माण कर इस समस्या का समाधान करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 11:14 am

Published on:

07 Dec 2025 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / सरकारी भवन बना भूत बंगला! 35 लाख स्वीकृत फिर भी मरम्मत अधूरी, प्रशासनिक लापरवाही उजागर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

9 दिसंबर को बस्तर बंद, आदिवासी नेता की मौत पर बढ़ा विवाद, राजनीतिक हत्या का आरोप!

9 दिसंबर को बस्तर बंद (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर सिंचाई योजनाओं की खुली पोल! 20 साल में 300 करोड़ खर्च के बाद भी सिंचित क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी

बस्तर सिंचाई योजनाओं की खुली पोल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रहा ‘बिहान’, सालाना 5 लाख से अधिक की हो रही आमदनी

सालाना 05 लाख से अधिक की हो रही आमदनी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

मानवता को झकझोर देने वाली घटना: नवजात को जंगल में फेंका, चमत्कारिक रूप से बची जान…. जानें पूरा मामला

नवजात शिशु (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र में किसानों का उग्र विरोध, ताला लगाने की दी चेतावनी

दैनिक खरीदी सीमा 800 क्विंटल (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.