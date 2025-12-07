सरकारी भवन बना भूत बंगला! 35 लाख स्वीकृत फिर भी मरम्मत अधूरी, प्रशासनिक लापरवाही उजागर

कई वर्ष पहले इस भवन में कोरापुट बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) का कार्यालय संचालित होता था। भवन कमजोर और पुराना होने के कारण कार्यालय को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के पास बने नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद यह पुरानी इमारत बंद पड़ी रही और धीरे-धीरे नष्ट होती गई। जिला शहरोन्मुख विकास संस्था के उपयोग के लिए इस भवन की मरम्मत के लिए नगर परिषद ने 35 लाख रुपए स्वीकृत किए थे।