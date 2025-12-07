सरकारी भवन बना भूत बंगला! 35 लाख स्वीकृत फिर भी मरम्मत अधूरी, प्रशासनिक लापरवाही उजागर

सरकारी भवन बना भूत बंगला (photo source- Patrika)
CG News: नगर परिषद क्षेत्र के पूजारीपुट इलाके में स्थित एक पुराना सरकारी भवन मरम्मत कार्य अधूरा रह जाने के कारण अब पूरी तरह जर्जर होकर ‘भूत बंगला’ जैसा रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यह भवन उपेक्षा का शिकार है और प्रशासन की अनदेखी के कारण इसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।
कई वर्ष पहले इस भवन में कोरापुट बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) का कार्यालय संचालित होता था। भवन कमजोर और पुराना होने के कारण कार्यालय को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के पास बने नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद यह पुरानी इमारत बंद पड़ी रही और धीरे-धीरे नष्ट होती गई। जिला शहरोन्मुख विकास संस्था के उपयोग के लिए इस भवन की मरम्मत के लिए नगर परिषद ने 35 लाख रुपए स्वीकृत किए थे।
CG News: निविदा प्रक्रिया के बाद ठेकेदार भगवान खरा ने काम शुरू भी किया, लेकिन दीवारें अत्यधिक कमजोर होने के कारण मरम्मत का कार्य बीच में ही रोक दिया गया। ठेकेदार के अनुसार परिसर में बाउंड्री और अन्य प्रारंभिक कार्यों के बदले उन्हें 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सवाल यह है कि शेष 32 लाख रुपए उपलब्ध होने के बावजूद भवन को पूरी तरह तोडक़र नया निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा।
क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह स्थान असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन सकता है। नागरिकों ने तत्काल नया निर्माण कर इस समस्या का समाधान करने की मांग की है।
