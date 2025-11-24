Road politics: शहर की सडक़ मरम्मत पर बवाल, काम देखने पहुंचे पूर्व महापौर ने दी गाली, महापौर ने ये कहा

अंबिकापुर. नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न सडक़ों का निर्माण व पैच (Road politics) का काम चल रहा है। निर्माण की आड़ में राजनीतिक रोटी भी सेंकी जा रही है। सडक़ की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस ने पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की के नेतृत्व में निगरानी दल गठित किया है। शहर के नवापारा में चल रहे सडक़ निर्माण कार्य से संतुष्ट न होने पर पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की भडक़ गए। कार्य में लगे कर्मियों को निर्माण रोकने को कहा। निर्माण न रोकने पर उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि पूर्व महापौर विकास देखकर बौखला गए हैं। उन्हें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था।