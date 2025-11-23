EOW-ACB raid: Video: डीएमएफ घोटाला मामला: अंबिकापुर व बलरामपुर में EOW-ACB की टीम ने 3 जगह मारा छापा

अंबिकापुर। ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम (EOW-ACB raid) ने डीएमएफ घोटाला मामले में अंबिकापुर में 2 व बलरामपुर जिले में 1 स्थान पर छापा मारा है। संयुक्त टीम रविवार की तडक़े इनके घरों में पहुंची और कार्रवाई शुरु की। अंबिकापुर के पर्राडांड़ निवासी पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ. तनवीर अहमद, सतीपारा के राणी सती कॉलोनी निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल व बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी मनोज अग्रवाल के निवास पर एक साथ ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम पहुंची। इनके घरों को लॉक कर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।