EOW-ACB raid: Video: डीएमएफ घोटाला मामला: अंबिकापुर व बलरामपुर में EOW-ACB की टीम ने 3 जगह मारा छापा

DMF supplier Amit Agrawal house (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम (EOW-ACB raid) ने डीएमएफ घोटाला मामले में अंबिकापुर में 2 व बलरामपुर जिले में 1 स्थान पर छापा मारा है। संयुक्त टीम रविवार की तडक़े इनके घरों में पहुंची और कार्रवाई शुरु की। अंबिकापुर के पर्राडांड़ निवासी पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ. तनवीर अहमद, सतीपारा के राणी सती कॉलोनी निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल व बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी मनोज अग्रवाल के निवास पर एक साथ ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम पहुंची। इनके घरों को लॉक कर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आबकारी व डीएमएफ मद में हुए घोटाले की जांच करने ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम (EOW-ACB raid) ने यह दबिश दी है। पशु चिकित्सा विभाग में उपसंचालक डॉ. तनवीर अहमद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सरगुजा व बलरामपुर जिले में पदस्थ थे।
वहीं अमित अग्रवाल ने सरगुजा के अलावा सूरजपुर से लेकर बस्तर तक बड़े पैमाने पर डीएमएफ मद (EOW-ACB raid) का काम किया था। उनकी पहुंच पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक थी।
अमित अग्रवाल राजपुर निवासी अशोक अग्रवाल के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, जिनका नाम पूर्व में डीएमएफ घोटाले में आया था। उनके घर दो बार छापा (EOW-ACB raid) पड़ चुका है।
ईओडब्ल्यू व एसीबी (EOW-ACB raid) की टीम ने बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी व्यवसायी व सप्लायर मनोज अग्रवाल के घर भी छापा मारा है।
मनोज अग्रवाल ने भी बड़े पैमाने पर डीएमएफ मद का काम किया था। वे डीएमएफ मद के बड़े सप्लायर भी हैं। संयुक्त टीम द्वारा इनके घर से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
