Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

Stray dogs (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। एसआईआर के काम के बाद अब शिक्षकों (Teachers) को कुत्तों की निगरानी (Teacher monitoring dogs) का जिम्मा भी सौंपा जा रहा है। इस संबंध में एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावतीनगर, अटल नगर नवा रायपुर से जारी हुआ है। 20 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा संभाग के समस्त संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कुत्तों की निगरानी का जिम्मा स्कूल प्रमुखों को देने की बात कही गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र का अवलोकन (Teacher monitoring dogs) करने कहा गया है। वहीं स्कूल स्तर पर यह काम कराने की बात कही गई है।
पत्र के अनुसार प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जाए, जो स्कूल परिसर के आस-पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना (Teacher monitoring dogs) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को देंगे।
वहीं स्कूल प्रमुख ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व निगम के सहयोग से स्कूल में आवारा कुत्तों (Teacher monitoring dogs) के प्रवेश की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ता (Teacher monitoring dogs) काट ले तो उसे तत्काल इलाज के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाएं। संचालनालय से जारी आदेश के बाद अब शिक्षकों में भी तरह-तरह की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
