Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

अंबिकापुर। एसआईआर के काम के बाद अब शिक्षकों (Teachers) को कुत्तों की निगरानी (Teacher monitoring dogs) का जिम्मा भी सौंपा जा रहा है। इस संबंध में एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावतीनगर, अटल नगर नवा रायपुर से जारी हुआ है। 20 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा संभाग के समस्त संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कुत्तों की निगरानी का जिम्मा स्कूल प्रमुखों को देने की बात कही गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।