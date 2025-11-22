Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

Teacher monitoring dogs: लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया आदेश, स्कूल प्रमुखों को नोडल नियुक्त करने के निर्देश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 22, 2025

Teacher monitoring dogs

Stray dogs (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। एसआईआर के काम के बाद अब शिक्षकों (Teachers) को कुत्तों की निगरानी (Teacher monitoring dogs) का जिम्मा भी सौंपा जा रहा है। इस संबंध में एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावतीनगर, अटल नगर नवा रायपुर से जारी हुआ है। 20 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा संभाग के समस्त संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कुत्तों की निगरानी का जिम्मा स्कूल प्रमुखों को देने की बात कही गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र का अवलोकन (Teacher monitoring dogs) करने कहा गया है। वहीं स्कूल स्तर पर यह काम कराने की बात कही गई है।

पत्र के अनुसार प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जाए, जो स्कूल परिसर के आस-पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना (Teacher monitoring dogs) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को देंगे।

वहीं स्कूल प्रमुख ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व निगम के सहयोग से स्कूल में आवारा कुत्तों (Teacher monitoring dogs) के प्रवेश की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे।

Teacher monitoring dogs: अस्पताल पहुंचाने का भी जिम्मा

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ता (Teacher monitoring dogs) काट ले तो उसे तत्काल इलाज के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाएं। संचालनालय से जारी आदेश के बाद अब शिक्षकों में भी तरह-तरह की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम
अंबिकापुर
MLA caste certificate case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 03:43 pm

Published on:

22 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Strike postpone: Video: सहकारी समिति के प्रबंधकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों ने स्थगित की हड़ताल, कहा- एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी करें शून्य

Strike postpone
अंबिकापुर

Police-lawyer beaten case: Video: प्रधान आरक्षक और वकील में मारपीट मामला: अब पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरा कश्यप समाज, एसपी से कही ये बात

Police-lawyer beaten case
अंबिकापुर

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

MLA caste certificate case
अंबिकापुर

Husband died: पत्नी पर टांगी से किया प्रहार, लहूलुहान हालत में छोडक़र फरार पति की ही हो गई मौत

Husband died
अंबिकापुर

CGPSC results 2024: मैनपाट की चंचल और सीतापुर के मयंक बने डिप्टी कलेक्टर, CGPSC की एसटी कैटेगरी में मिला पहला और दूसरा रैंक

CGPSC results 2024
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.