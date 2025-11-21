Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

MLA caste certificate case: जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा इससे पूर्व भी जारी किए जा चुके हैं 3 पत्र, इस बार 27 नवंबर को उपस्थित होने कहा गया

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 21, 2025

MLA caste certificate case

MLA Shakuntala Portey and Former Deputy CM TS Singh Dev (Photo- Patrika)

अंबिकापुर/राजपुर. प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते (MLA caste certificate case) को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रकरण में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा चौथा पत्र 17 नवंबर को जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधायक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जाति प्रमाण पत्र मामले में कहा है कि यदि गलत जाति प्रमाण पत्र लगाया गया है तो निर्वाचन रद्द होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी पत्र (MLA caste certificate case) में उल्लेख है कि विधायक पोर्ते को जारी ‘गोंड’़ अनुसूचित जनजाति के स्थायी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन संबंधी प्रकरण में आवेदक धन सिंह धुर्वे निवासी ग्राम नवगई द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है।

साथ ही आवेदिका जयश्री सिंह पुसाम निवासी ग्राम गौरमाटी वाड्रफनगर द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में न्यायालय ने जिला प्रशासन को प्रकरण (MLA caste certificate case) में शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश जारी हैं।

समिति ने विधायक पोर्ते से कहा है कि वे जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) जारी होने के आधारभूत दस्तावेजों की मूल प्रति, पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, जन्म-मृत्यु पंजीयन, शालेय दाखिल-खारिज प्रमाण, निवास संबंधित अभिलेख तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती हैं।

पहले भी दिए जा चुके हैं 3 पत्र

बता दें कि इससे पूर्व भी विभाग द्वारा विधायक पोर्ते (MLA caste certificate case) को तीन पत्र क्रमश: 28 अगस्त, 15 सितंबर व 13 अक्टूबर को जारी किए जा चुके हैं। अब समिति द्वारा चौथा पत्र जारी किया गया है। दरअसल विधायक पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पति की जाति के आधार पर चुनाव लड़ा था।

MLA caste certificate case: सिंहदेव ने कही ये बातें

भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र मामले (MLA caste certificate case) में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आ गए हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आ रही है।

इसकी जांच होनी चाहिए, जो जायज बात है, चाहे वे किसी भी दल को हों। जायज प्रतिनिधित्व के लिए जो समाज के वास्तव में उस श्रेणी के लोग हैं, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अगर गलत प्रमाण पत्र किसी के पास है तो वो चुनाव रद्द होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

CGPSC results 2024: मैनपाट की ललिता और सीतापुर के मयंक बने डिप्टी कलेक्टर, CGPSC की एसटी कैटेगरी में मिला पहला और दूसरा रैंक
अंबिकापुर
CGPSC results 2024

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 06:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Husband died: पत्नी पर टांगी से किया प्रहार, लहूलुहान हालत में छोडक़र फरार पति की ही हो गई मौत

Husband died
अंबिकापुर

CGPSC results 2024: मैनपाट की ललिता और सीतापुर के मयंक बने डिप्टी कलेक्टर, CGPSC की एसटी कैटेगरी में मिला पहला और दूसरा रैंक

CGPSC results 2024
अंबिकापुर

छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया! बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति ने कहा- आदिवासी संस्कृति ‘भारत की आत्मा’

छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया! बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति ने कहा- आदिवासी संस्कृति ‘भारत की आत्मा’(photo-patrika)
अंबिकापुर

Chhattisgarh CM: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर कहा- हमारी राष्ट्रपति हैं बेहद ममतामयी

CM Vishnu Dev Sai
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: Video: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रोटी-बेटी का संबंध, जनजाति परिवार में जन्म लेने पर मुझे है गर्व, जानिए और क्या-क्या कहा…

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.