MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

अंबिकापुर/राजपुर. प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते (MLA caste certificate case) को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रकरण में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा चौथा पत्र 17 नवंबर को जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधायक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जाति प्रमाण पत्र मामले में कहा है कि यदि गलत जाति प्रमाण पत्र लगाया गया है तो निर्वाचन रद्द होना चाहिए।