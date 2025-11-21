CGPSC results 2024: मैनपाट की ललिता और सीतापुर के मयंक बने डिप्टी कलेक्टर, CGPSC की एसटी कैटेगरी में मिला पहला और दूसरा रैंक

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 के परीक्षा परिणाम (CGPSC results 2024) जारी कर दिए गए हैं। इनमें सरगुजा के बेटे-बेटियों ने परचम लहराया है। मैनपाट की बेटी ललिता पैंकरा एसटी कैटेगरी में पहला रैंक लाकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं, जबकि सीतापुर के मयंक मंडावी ने इसी कैटेगरी में दूसरा रैंक हासिल किया है। वे भी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। ललिता व मयंक की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों व सरगुजा में खुशी का माहौल है। दोनों को लोग शुभकामना संदेश भेज रहे हैं।