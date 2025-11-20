Unique news: बेटे की हत्या के शक में मां ने मध्यप्रदेश में खुदवाई थी कब्र, 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा जिंदा

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के जनकपुर निवासी एक युवक अपने परिचित के साथ काम करने गया था। परिचित तो घर लौट गया था लेकिन युवक नहीं लौटा था। 9 महीने तक खोजबीन के बाद उसकी मां ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे आशंका थी बेटे की हत्या (Unique news) कर परिचित ने मध्यप्रदेश में अपने एक रिश्तेदार के घर के पास शव दफन कर दिया है। पुलिस मध्यप्रदेश पहुंची और जमीन की खुदाई करवाई, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि गुम युवक अपने भाई के ससुराल शहडोल इलाके में है। इसके बाद पुलिस ने वहां जाकर उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने युवक को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है।