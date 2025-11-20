Unique news: बेटे की हत्या के शक में मां ने मध्यप्रदेश में खुदवाई थी कब्र, 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा जिंदा

Man who caught by police (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के जनकपुर निवासी एक युवक अपने परिचित के साथ काम करने गया था। परिचित तो घर लौट गया था लेकिन युवक नहीं लौटा था। 9 महीने तक खोजबीन के बाद उसकी मां ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे आशंका थी बेटे की हत्या (Unique news) कर परिचित ने मध्यप्रदेश में अपने एक रिश्तेदार के घर के पास शव दफन कर दिया है। पुलिस मध्यप्रदेश पहुंची और जमीन की खुदाई करवाई, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि गुम युवक अपने भाई के ससुराल शहडोल इलाके में है। इसके बाद पुलिस ने वहां जाकर उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने युवक को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है।
जनकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़वाही घुघरीपारा निवासी गुड्डी पनिका ने 12 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका बेटा राजकुमार (19) (Unique news) 17 नवंबर 2024 को गांव के छोटू बैगा के साथ काम करने मेरठ गया था। छोटू लौट गया, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चल रहा है। छोटू से भी सही जानकारी नहीं मिल रही है।
पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। एसपी रतना सिंह ने थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे को मामले में हर संभव कदम उठाने निर्देश दिए। साथ ही एसडीओपी एलेक्सुस टोप्पो की अगुवाई में पुलिस टीम ने गुम व्यक्ति (Unique news) के हर संभावित बिन्दुओं पर सघन जांच की।
राजकुमार की मां को संदेह था कि उसके बेटे की हत्या (Unique news) कर मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेल्ली में छोटू बैगा के रिश्तेदार के घर के पास दफनाया गया है। इसके बाद जनकपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश में मौके पर जमीन (कब्र) खोदी, लेकिन वह नहीं मिला।
लापता युवक का कहीं पता नहीं चलने पर जनकपुर पुलिस ने संदेही छोटू बैगा के ब्रेन मैपिंग और पोलीग्राफ टेस्ट के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी बीच मुखबिरों से सूचना मिली कि राजकुमार अपने भाई कमलेश के ससुराल ग्राम बरनानिगई थाना ब्यौहारी शहडोल मध्यप्रदेश आया है।
इस पर पुलिस टीम ने कमलेश से संपर्क कर जयसिंहनगर रोड से आते समय लापता राजकुमार को सुरक्षित बरामद कर लिया। मृत मान चुके युवक को जीवित (Unique news) देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे, संदीप बागीस, संजय पांडेय, सूर्यपाल व विष्णु यादव शामिल रहे।
