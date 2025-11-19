Big incident: अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर नाले में गिरीं 2 सगी मासूम बहनें, डूबकर दोनों की मौत

2 sister dead body (Photo- Patrika)
सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवगई में बुधवार की सुबह दर्दनाक घटना में 2 सगी मासूम बहनों की जान चली गई। दोनों अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर बहते नाले में जा गिरीं। गहरे पानी में डूब जाने से उनकी मौत (Big incident) हो गई। दोनों आंगनबाड़ी जाने के लिए निकलीं थीं, लेकिन अमरूद तोडऩे हर दिन की तरह नाले के पास चली गई थीं। दोनों की मौत से परिजन सदमे में हैं।
चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवगई निवासी राकेश जायसवाल की 2 पुत्रियां 4 वर्षीय पूनम व 3 वर्षीय उर्मिला आंगनबाड़ी में पढ़ती थीं। बुधवार की सुबह 10 बजे दोनों घर से आंगनबाड़ी जाने निकली थीं। वे रास्ते में पडऩे वाले झूरहा नाले के पास पेड़ से अमरूद तोडऩे लगीं। इसी दौरान दोनों फिसलकर नाले के गहरे हिस्से में जा गिरीं। (Big incident)
यहां पानी अधिक होने की वजह से दोनों की डूबकर मौत (Big incident) हो गई। काफी देर बाद परिजन उन्हें खोजने निकले तो उनका शव नाले में पड़ा मिला। यह देख उनके रोने का ठिकाना न रहा। यह देख गांव के लोग भी जुटे और दोनों का शव नाले से बाहर निकाला गया।
मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। हादसे में 2 मासूम बेटियों की मौत (Big incident) से माता-पिता समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि नाले के पास फिसलन है। दोनों हर दिर अमरूद पेड़ के पास जाती थीं।
