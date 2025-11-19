Big incident: अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर नाले में गिरीं 2 सगी मासूम बहनें, डूबकर दोनों की मौत

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवगई में बुधवार की सुबह दर्दनाक घटना में 2 सगी मासूम बहनों की जान चली गई। दोनों अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर बहते नाले में जा गिरीं। गहरे पानी में डूब जाने से उनकी मौत (Big incident) हो गई। दोनों आंगनबाड़ी जाने के लिए निकलीं थीं, लेकिन अमरूद तोडऩे हर दिन की तरह नाले के पास चली गई थीं। दोनों की मौत से परिजन सदमे में हैं।