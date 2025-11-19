Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

ACB-EOW raid: वर्ष 2024 में अंबिकापुर के पटवारियों द्वारा दी गई आरआई की परीक्षा में इन चारों की लगी थी ड्यूटी, सभी पटवारी हो गए थे पास, पेपर लीक का उठा था मामला, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी एफआईआर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 19, 2025

ACB-EOW raid

ACB-EOW raid in RI house (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। एसीबी और ईओडब्ल्यू (ACB-EOW raid) की संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह अंबिकापुर में निवास कर रहे 4 आरआई के घर पर छापा मारा। इनके निवास स्थान से दस्तावेज समेत रुपए ट्रांजेक्शन के सबूत खंगाले जा रहे हैं। दरअसल वर्ष 2024 में आरआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में इन चारों आरआई का नाम सामने आया था। पटवारियों द्वारा जो परीक्षा दी गई थी, उसमें ये शामिल थे। इसे लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज की थी, इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। कार्रवाई से यहां हडक़ंच मचा हुआ है।

वर्ष 2024 में पटवारियों द्वारा आरआई की भर्ती परीक्षा दी गई थी। इसमें अंबिकापुर के भी पटवारी शामिल हुए थे। परीक्षा में सभी पटवारी पास हो गए थे। इस दौरान पेपर लीक का मामला (ACB-EOW raid) सामने आया था। रुपए लेन-देन की बात भी कही जा रही थी।

परीक्षा दिलाने वालों में अंबिकापुर में रहने वाले 4 आरआई महुआपारा निवासी गौरीशंकर, बौरीपारा शिकारी रोड निवासी धर्मदेव लकड़ा, फुंदुरडिहारी निवासी नरेश मौर्य व कोणार्क सिटी निवासी अभिषेक सिंह शामिल थे। पेपर लीक मामले में ईओडब्लयू (ACB-EOW raid) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद उक्त भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ के 20 ठिकाने पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा (ACB-EOW raid) मारा। अंबिकापुर में भी इन चारों आरआई के घर टीम ने दबिश दी।

ACB-EOW raid: खंगाले जा रहे दस्तावेज

एसीबी व ईओडब्लयू की टीम (ACB-EOW raid) द्वारा चारों आरआई के निवास स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। टीम को अब तक क्या कुछ मिले हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं टीम की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है।

2 आरआई अंबिकापुर में हैं पदस्थ

एसीबी व ईओडब्ल्यू (ACB-EOW raid) द्वारा जिन 4 आरआई के निवास पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, उनमें 2 अंबिकापुर के भू-अभिलेख शाखा में पदस्थ हैं। इनमें धर्मदेव लकड़ा व नरेश मौर्य शामिल हैं। वहीं आरआई अभिषेक सिंह सूरजपुर तथा गौरीशंकर राम फिलहाल कोंडागांव में हैं।

ये भी पढ़ें

School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं
अंबिकापुर
School timing change

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

Road accident
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में 1700 से अधिक जवानों को किया गया तैनात, 20 को आएंगीं अंबिकापुर

President Draupadi Murmu
विविध भारत

School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं

School timing change
अंबिकापुर

President related story: जब देश के प्रथम राष्ट्रपति ने 8 वर्ष के गोलू को गोद में उठाया, नए कपड़े पहनाए, फिर कहा- आज से तुम बसंत लाल हो, अब उम्र है 81 साल

President related story
अंबिकापुर

President Bhavan: छत्तीसगढ़ में है देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यहां बिताई थी रात

President Bhavan
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.