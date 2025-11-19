ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

अंबिकापुर। एसीबी और ईओडब्ल्यू (ACB-EOW raid) की संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह अंबिकापुर में निवास कर रहे 4 आरआई के घर पर छापा मारा। इनके निवास स्थान से दस्तावेज समेत रुपए ट्रांजेक्शन के सबूत खंगाले जा रहे हैं। दरअसल वर्ष 2024 में आरआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में इन चारों आरआई का नाम सामने आया था। पटवारियों द्वारा जो परीक्षा दी गई थी, उसमें ये शामिल थे। इसे लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज की थी, इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। कार्रवाई से यहां हडक़ंच मचा हुआ है।