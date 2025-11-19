ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

ACB-EOW raid in RI house (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। एसीबी और ईओडब्ल्यू (ACB-EOW raid) की संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह अंबिकापुर में निवास कर रहे 4 आरआई के घर पर छापा मारा। इनके निवास स्थान से दस्तावेज समेत रुपए ट्रांजेक्शन के सबूत खंगाले जा रहे हैं। दरअसल वर्ष 2024 में आरआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में इन चारों आरआई का नाम सामने आया था। पटवारियों द्वारा जो परीक्षा दी गई थी, उसमें ये शामिल थे। इसे लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज की थी, इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। कार्रवाई से यहां हडक़ंच मचा हुआ है।
वर्ष 2024 में पटवारियों द्वारा आरआई की भर्ती परीक्षा दी गई थी। इसमें अंबिकापुर के भी पटवारी शामिल हुए थे। परीक्षा में सभी पटवारी पास हो गए थे। इस दौरान पेपर लीक का मामला (ACB-EOW raid) सामने आया था। रुपए लेन-देन की बात भी कही जा रही थी।
परीक्षा दिलाने वालों में अंबिकापुर में रहने वाले 4 आरआई महुआपारा निवासी गौरीशंकर, बौरीपारा शिकारी रोड निवासी धर्मदेव लकड़ा, फुंदुरडिहारी निवासी नरेश मौर्य व कोणार्क सिटी निवासी अभिषेक सिंह शामिल थे। पेपर लीक मामले में ईओडब्लयू (ACB-EOW raid) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी।
इसके बाद उक्त भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ के 20 ठिकाने पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा (ACB-EOW raid) मारा। अंबिकापुर में भी इन चारों आरआई के घर टीम ने दबिश दी।
एसीबी व ईओडब्लयू की टीम (ACB-EOW raid) द्वारा चारों आरआई के निवास स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। टीम को अब तक क्या कुछ मिले हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं टीम की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है।
एसीबी व ईओडब्ल्यू (ACB-EOW raid) द्वारा जिन 4 आरआई के निवास पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, उनमें 2 अंबिकापुर के भू-अभिलेख शाखा में पदस्थ हैं। इनमें धर्मदेव लकड़ा व नरेश मौर्य शामिल हैं। वहीं आरआई अभिषेक सिंह सूरजपुर तथा गौरीशंकर राम फिलहाल कोंडागांव में हैं।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग