CG Procurement Payment: किसानों को बड़ी सौगात! खाते में पहुंचे 205.95 करोड़ रुपए, 731 रुपए प्रति क्विंटल दर से भुगतान

डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में भी किसान हितैषी प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्नत खेती, ङ्क्षसचाई संसाधनों के विस्तार, दुग्ध उत्पादन और लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों और समितियों को सशक्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जगदलपुर विधायक किरण देव ने हल्बी में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के निर्णय से ग्रामीण परिवारों में उत्सव का माहौल है और यह किसान हितैषी नीति का परिणाम है।